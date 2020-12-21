«Влюбилась в этот костюм»: невестка Орбакайте показала четыре стильных новогодних образа

Кристина Орбакайте недавно выступила на «Песне года», а потом вновь уехала в Нью-Йорк. Там учится ее дочка Клавдия. В этом году артистка предпочитает большую часть времени проводить в США. Сын певицы Никита счастлив в браке с Аленой Красновой. Они живут в столичной квартире, которую внуку подарила Алла Пугачева. В последнее время наследник Орбакайте записывает новые песни со своей рок-группой, а вот его избранница активно участвует в фотосессиях.

Алена не скрывает, что обожает делать покупки. Свои вещи она регулярно продает, чтобы освободить место в гардеробе. Недавно девушка побывала на крестинах брата Никиты — Вани, который родился минувшей осенью. Тогда пара заглянула в магазин и приобрела вещи в одном стиле. А теперь невестка Орбакайте снялась в фотосессии, примерив женственные образы.

«Нереально крутая новогодняя коллекция», — похвасталась она.

Жена Никиты примерила брючный костюм с жакетом оверсайз и брюками клеш с завышенной талией. Наряд в нюдовом цвете придал девушке роста. Потом она облачилась блузку розового цвета, которую повязала на узел с кожаной юбкой-колокол с разрезом. Ботфорты дополнили ее образ.

Также Краснова покрасовалась в черном платье-кимоно с белым фартуком. Лук смотрелся необычно и стильно. Однако самой девушке больше понравился шелковый костюм пудрового цвета. Наряд состоял из брюк палаццо и топа с глубоким декольте. Поклонники отметили, что такой изящный образ ей к лицу и подойдет для празднования нового года.

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