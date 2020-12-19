«Нет слов»: Орбакайте в черном платье из органзы позировала с Волчек во время последней встречи

Кристина Орбакайте не скрывает, что любит проводить время с семьей. Она живет на две страны, но регулярно приезжает из США в Россию. Певица не может на долго расставаться с родными, в части с мамой Аллой Пугачевой. Также она играет в театре в Москве, что давно стало ее любимым делом. Недавно артистка приезжала, чтобы выступить на новогодних концертах, а на днях она вернулась в Нью-Йорк и попала в снежную бурю.

19 декабря Галине Волчек могло бы исполниться 87 лет. Великая актриса и режиссер умерла год назад спустя несколько недель после своего дня рождения. У пожилой женщины была пневмония, когда она попала в больницу.

Ее память почтила Орбакайте, опубликовав фото с их последней встречи. Певица предстала в кадре в черном платье из органзы с вышивкой в виде цветов. Волчек, в свою очередь, была в синем пальто с элегантной брошью. На фото также позировал модельер Валентин Юдашкин.

«Сегодня день рождения Галины Борисовны Волчек! Нет слов, чтобы описать, какого масштаба это была личность, женщина, учитель. Я чувствую ее каждый раз, выходя на сцену театра „Современник“. Спасибо, мой ангел. На фото наша последняя встреча», — написала знаменитость.

Многие поклонники признались, что до сих пор не могут поверить, что артистка ушла из жизни. «Красотки», «Подобное притягивает подобное», «Вечная память этому человеку», «Она великая», «Кристина, вам так повезло, что вы ее знали», «Очень светлая она, а вы красивая», «Памятное фото», «Все меньше таких как она, легенды уходят», — прокомментировали пост подписчики.

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