Акцент на декольте: 62-летняя жена Юдашкина в струящемся платье в пол покрасовалась на отдыхе

Возлюбленная модельера после дня рождения наслаждается отпуском на Сейшельских островах. Она взяла с собой несколько женственных нарядов.

Валентин Юдашкин не переставал работать даже во время карантина. Модельер каждый год радует публику новыми коллекциями одежды. Не удивительно, что его жена Марина Юдашкина любит посещать светские рауты и вечеринки друзей. Она всегда блистает на них в лаконичных и женственных нарядов. Большую часть гардероба женщины создал сам маэстро. А недавно она отметила свое 62-летие. На этот раз возлюбленная кутюрье не стала устраивать большого праздника.

Зато друзья подарили Марине поездку на Сейшелы. Вот уже несколько дней она наслаждается отдыхом на необитаемом острове. Ей уже довелось увидеть летучих мышей и покататься на роскошной яхте. По всей видимости, она взяла с собой целый чемодан нарядов, так как каждый день позирует в новом образе. Жена Юдашкина ранее отметилась в платье-комбинации и мини-шортах. А перед отъездом она устроила фотосессию в длинном полосатом платье в пол с глубоким декольте. Женщина стояла на палубе в лучах солнца, демонстрируя струящийся наряд.

«Скоро домой!» — призналась она.

Поклонники отметили, что Марина выглядит очень молодо. Более того, она скрыла все изъяны фигуры и подчеркнула достоинства. «Платье изумительное, как и вы», «Вот повезло!!!! Платье от маэстро», «Какие наряды шикарные!!! Муж модельер и этим все сказано!», «Мариночка, радостно на тебя смотреть. Отдохнувшая, счастливая», «Марина и ты Украшение этого платья», «Какая вы стройная», «Все правильно, главное — декольте», — прокомментировали пост подписчики.