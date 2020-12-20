Даже зеркало в ветвях: Юдашкин показал, как нарядил дом к Новому году

Валентин Юдашкин поддержал звездный тренд на демонстрацию в Сети кадров с наряженной новогодней елочкой. Правда, известный модельер украсил дом не одной лесной красавицей, а сразу тремя. Кроме того, зелеными пушистыми ветвями оказалось обрамлено даже зеркало рядом с ними.

«Доброе утро! Скоро Новый год», — подписал он обнародованный кадр в Instagram.

Ранее свою нарядную елку показал друг Валентина Юдашкина Максим Галкин. Вместе с детьми Лизой и Гарри он развесил на ней игрушки и не забыл про окна, которые засияли электрическими гирляндами. Процесс украшения замка юморист назвал «репетицией праздника». К слову, артист позаботился даже об угощении, накрыв по этому случаю стол.

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