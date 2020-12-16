«Немного отдыха!»: 62-летняя Юдашкина в рубашке оверсайз и мини-шортах предстал на Сейшелах

Возлюбленная модельера получила от друзей подарок — поездку на курорт. Теперь она наслаждается теплой погодой на райском острове.

Марина Юдашкина недавно отметила 62-летие. Обычно она устраивает праздник в честь важных событий, но в этом году из-за пандемии коронавируса, бизнесвумен не стала собирать гостей. К слову, день рождения своего мужа Валентина Юдашкина она тоже отметила в уединенной обстановке, уехав в детокс клинику. Но, как оказалось, светская львица получила необычный подарок от друзей — билеты на курорт.

Так, 16 декабря Марина поделилась первыми кадрами из отпуска. Она предстала на яхте в рубашке оверсайз и джинсовых мини-шортах. Более того, женщина позировала без макияжа и укладки, демонстрируя природную красоту. Жена модельера показала стройные ноги. Она также не побоялась покататься на гидроцикле с подругой. Как оказалось, Юдашкина наслаждается теплой погодой на Сейшельких островах.

«Спасибо друзьям за такой подарок ко дню рождения! Немного отдыха!» — написала она.

Поклонники пожелали Марине хорошего отдыха. многие поразились тому, в какой форме находится светская львица и одарили ее комплиментами. «Марина, вы прекрасны! Вы классная», «Отдыхать в кругу близких и друзей, всегда бесценно!», «Какие ножки», «Вот вам идут шорты», «Хорошенькая такая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у супругов есть дочка Галина, которая подарила им внуков Анатолия и Аркадия. Она уже полгода находится в Гонконге с малышами по работе. Модельер не скрывает, что скучает по внукам.

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