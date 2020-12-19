Спорт-шик: Анна Седокова с косичками создала микс свободного и облегающего в модном образе

Поп-исполнительница Анна Седокова заплела длинные косички и подобрала модный look на каждый день. Своей идеей певица поделилась в Stories личного профиля.

Отметим, что в последнее время Анна все чаще стала выгуливать дубленку-авиатор. Знаменитость не раз отмечала удобство куртки, которую она любит сочетать с толстовками и свитшотами. В этот раз Седокова обошлась без кислотных цветов и кричащих принтов. Только зеленые иероглифы и благородный черный.

Многодетная мамочка, помимо репетиций и выступлений, большое количество времени уделяет семье. Анна даже посещает тренировки сына по боксу. Поэтому и в будние, и в выходные дни лучший аутфит для Седоковой — это наряд в стиле спорт-шик. К слову, даже из кэжуал-образа знаменитость смогла сделать что-то интересное.

Анна Седокова смиксовала спортивные кроссовки с более элегантной дубленкой. А облегающий низ она сочетала с оверсайзным верхом. Окончательно завершили образ избранницы баскетболиста Яниса Тиммы посеребренные украшения и черная сумочка на ремешке. Отметим, что певица также поддержала тренд на косички.

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