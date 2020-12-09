«А где же брюки?»: Седокова вышла на улицу в трендовой дубленке-авиаторе и худи

Анна Седокова поддержала тренд на дубленки модели авиатор. Певица выбрала шубу цвета кэмел, сочетав ее с худи мандаринового оттенка. Зимний образ артистки специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стилист Элла Маковей.

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«По всей видимости, Анна собралась на прогулку в зимний солнечный день. Об этом говорят теплые меховые ботинки, которые так полюбились российским инстаблогерам, дубленка-авиатор оверсайз и солнечные очки. Однако зимнее солнце обманчиво. Как бы Анна не простудилась в худи и колготках.

Сегодня в тренде платья-свитера и платья-худи длиной миди и макси. Их действительно носят с плотными колготками 100 ден или леггинсами. Анна же выбрала не платье, а именно худи оверсайз, поэтому возникает вопрос: «А где же брюки?» — сказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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