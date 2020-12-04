Седокова в «золотом» пиджаке с «мужского плеча» появилась на дне рождения Бони

Недавно Виктория Боня отметила свое 41-летие. Вторую вечеринку по этому поводу она решила организовать в Москве. Гостей собрала в одном из самых пафосных ресторанов. Среди них был Марат Сафин, с которым Боню, как они оба утверждают, связывает только дружба. Также была замечена Анна Седокова.

Певица появилась на ужине в «золотом» пиджаке с «мужского плеча», который накинула поверх черного топа. К слову, сверкающему наряду отдала предпочтение и сама именинница. Виктория вышла к гостям в силуэтном платье, усыпанном стразами и камнями.

А вот мужчины пришли в ресторан исключительно в деловых костюмах. Кстати, о дресс-коде Боня просила заранее. Ведь по итогам праздника она планирует выпустить фильм.

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