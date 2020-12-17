Сама изящность: Ляйсан Утяшева в силуэтном платье цвета припыленной розы поучаствовала в фотосессии

Ляйсан Утяшева является бессменной ведущей шоу «Танцы» на ТНТ. Осенью стартовал новый сезон проекта, но после отборочного тура проект пришлось заморозить, так как несколько танцоров заразились коронавирусом. Продолжение шоу выйдет уже в 2021 году, а пока Ляйсан наслаждается тем, что у нее появилось свободное время. Недавно она смогла отпраздновать годовщину отношений с Павлом Волей, а также нарядить елку с детьми Робертом и Софией.

Год назад Утяшева похудела. Она не скрывала, что после родов давала себе поблажки, но все же решила вернуться в форму. Теперь фигуре девушке может позавидовать даже модели. Телеведущая любит наряжаться в наряды известных брендов. Она все чаще посещает светские рауты, а накануне Ляйсан приняла участие в красивой фотосессии. Для такого случая девушка выбрала женственный наряд. Она позировала в силуэтном платье цвета припыленной розы.

Экс-гимнастка выпрямила волосы и сделала неброский макияж. Утяшева изящно двигалась, показывая красоту своей фигуры. Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие отметили, что это один из лучших образов телеведущей. «Ляся, какая прелесть», «Вам очень идет этот наряд», «Прям ваш цвет», «Роскошная наша», «Платье просто шик», «Женственная, так похорошели, прям завидую», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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