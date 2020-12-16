«Я просто влюблена»: Ляйсан Утяшева в юбке макси и белоснежной рубашке Dior отметилась в бутике

Ляйсан Утяшева не скрывает, что после родов не стремилась худеть. Более того, девушка одно время позволяла себе есть абсолютно все. Лишь год назад она решила взять себя в руки. За короткий срок экс-гимнастка вернулась в форму, а во время карантина она закрепила результат, так как стала вести зарядку для YouTube-канала с мужем Павлом Волей. Теперь все чаще девушка появляется на светских раутах, но при это не забывает вести домашнее хозяйство и заботиться о детях.

Недавно Ляйсан показала, как наряжала елку с дочкой Софией и сыном Робертом. Поклонники поразились тому, как их наследники выросли. Но пока супруги стараются их оберегать от лишнего внимания, поэтому на премьеру мультфильма «Семейка Крудс: Новоселье» Павел и его жена пришли вдвоем. А вот накануне девушка провела день продуктивно. Сначала она посетила бутик6 где похвасталась нарядом;

Утяшева покрасовалась в юбке макси винного оттенка со складками и белоснежной рубашкой оверсайз с надписью Dior.

«Это могло произойти только со мной! Я обожаю, я просто влюблена в мужские рубашки, поэтому сегодня мужская рубашка и любимая „ЛесяНебо“ — вот такая комбинация», — поделилась звезда.

А вот вечером жена Павла веселилась на предновогодней коктейльной вечеринке, которую устроила владелица ювелирного бренда J-Point Марина Костина. Для такого случая телеведущая надела черное мини-платье и лаконичные ботинки. На светском рауте также появились: Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и другие селебрити.

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