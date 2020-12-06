Дочка в платье и высокий сын: Ляйсан Утяшева показала, как их дети с Павлом Волей наряжают елку

Экс-гимнастка и ее возлюбленный впервые позволили детям самостоятельно украшать главный символ Нового года. Трогательные кадры с малышами пара опубликовала в соцсети.

Ляйсан Утяшева в последнее время очень занята. Она сменила имидж и сильно похудела. Экс-гимнастка регулярно посещает светские рауты, показы мод и блистает на ковровых дорожках. При этом девушка успевает заниматься домашними делами. Недавно она отпраздновала восьмую годовщину совместной жизни с Павлом Волей. Они уединились в отеле, где провели пару дней. А потом супруги вернулись к детям, которых очень любят.

Своих наследников Утяшева показывает редко. Их лица она предпочитает скрывать. По ее словам, пятилетняя дочка София и сын Роберт часто проводят время с папой. Недавно она показала, как Воля позволил сделать ему новую прическу, так как наследница играла с ним в салон красоты. А 5 декабря вслед за другими звездами Ляйсан решила нарядить елку. Однако главный символ года пара доверила украшать детям.

В соцсети телеведущая показала, как дочка в алом платье свободного кроя и семилетний сын, который стал очень высоким и скоро перерастет папу, резвятся с родителями и украшают дерево. Они танцевали, играли и даже надели несколько украшений на Утяшеву, которая предстала в клетчатой рубашке.

«Дети взяли на себя эту инициативу и все сделали самостоятельно. Им было важно не только нарядить елку, но и маму. Я заметила, когда даешь детям Воли волю, они раскрываются на максимум. Мы с Пашей не мешали вообще от слова вообще, только достали все самое тяжелое и ушли в тень», — рассказала звезда.

По словам Утяшевой, она с удовольствием наблюдала, как наследники решали конфликты и учились договариваться. Девушка подчеркнула, не мешала детям и не вмешивалась в процесс, даже когда они начинали жаловаться друг на друга. Телеведущая отметила, что хвалила ребят за самостоятельность. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили Роберт пошел в отца.

«Удивительно и приятно, что вы сами наряжаете елку не пользуясь специально обученными людьми», «Роберт, по ходу, в профиль на папу сильно похож! Прикольные», «Я просто восхищаюсь вами , вы чудесные родители, всех благ милые», «Какая крутая атмосфера», «Все так естественно, тепло и уютно, без гламура и пафоса. Всем бы вас в пример», — прокомментировали пост подписчики.

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