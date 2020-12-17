Сиять везде: Кристина Орбакайте в золотистом халате с вышитой окантовкой предстала на кухне

В сезоне 2020-2021 стали очень актуальны наряды с намеком на шик и роскошь. В моду вошли парчевые, бархатные, жаккардовые и гобеленовые ткани. Приветствуется блеск и шитье. Об этом в программе «Модный приговор» рассказывала Эвелина Хромченко.

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Во многом этому способствовали, как ни странно прозвучит, пандемия и экономический кризис. Женщины, насидевшись дома в халатах и спортивных костюмах, устали отказывать себе во всем и захотели почувствовать себя настоящими королевами.

Ведущая шоу также перечислила самые актуальные цвета сезона, отметив коварство оливкового и желтого, которые идут далеко не всем. Эксперт также сообщила, что бронзовые, золотые и серебристые оттенки никогда не выйдут из моды.

Кристина Орбакайте словно прислушалась к этим советам Эвелины и приобрела золотистый халат с вышитой окантовкой. В нем она с удовольствием позировала на кухне.

«И правильно, Кристина, звездой нужно быть даже у плиты!», «Какая же шикарная женщина», «Халатик – отпад просто!», «Фантастический лук, хочу так появиться перед любимым», — прокомментировали фото обнародованное в Сети, фолловеры.

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