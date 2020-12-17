«Золото никогда не выходит из моды»: Хромченко назвала самые актуальные оттенки сезона

Стилист также предостерегла от тонов, которые идут не всем.

В преддверии Нового года многие модницы спешат узнать о новых трендах, ведь на празднике так хочется блистать и выглядеть во всеоружии! На помощь дамам пришла Эвелина Хромченко, которая поведала в эфире «Модного приговора» на Первом канале о самых актуальных оттенках сезона.

По словам ведущей проекта, в тренде остаются все оттенки синего. Заявил о себе зеленый, но не так активно, как предыдущий цвет. Многие дизайнеры одежды поддались очарованию оливкового и желтого, а женщины поддержали их в этой привязанности. Тем не менее, с этими тонами стоит быть осторожными, поскольку они идут далеко не всем.

«В обычной ситуации оливковый — это не тот цвет, который ярко зажигает глаза своего носителя. И желтый цвет — это тоже, честно говоря, тот оттенок, который может воспринимать только определенная масть», — высказалась стилист.

Кому точно пойдут эти тона, так это рыжеволосым девушкам. Хромченко также заметила, что остаются в моде телесные, телесно-розовые и белые оттенки в различных тональностях. О них она высказывалась ранее, тоже предостерегая дам от ошибок. Одежду в нюдовом колоре не стоит носить на работу и деловые встречи, а вот в повседневных и вечерних образах — это хороший освежающий и женственный вариант.

«Стабильно держатся всегда бронза, золото и серебро. Они никогда не выходят из моды, точно так же, как черный цвет, это всегда отличная инвестиция», — добавила эксперт.

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