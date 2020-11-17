Блондинка в черном: Пелагея в присборенном платье Chanel с открытыми плечами посетила визажиста

Пелагея на личной страничке в Instagram опубликовала свежий кадр, посетив визажиста. Результатами перевоплощения наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале поделилась с верными почитателями, пожелав подписчикам: «Хорошего дня!». К своему монохромному аутфиту певица-народница выбрала броский макияж: яркие стрелки на веках, тушь на ресницах, румяна, тени и алая помада — завершили образ артистки.

Белокурые локоны Полины (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) собрали в замысловатую прическу, выпустив у лица несколько кокетливых прядей. Однако все внимание привлекал наряд Пелагеи, она примерила силуэтное присборенное платье Chanel с открытыми плечами и пояском на талии, как акцентной деталью.

Напомним, что певица одна воспитывает дочку Таисию от хоккеиста Ивана Телегина. Супруги успели развестись, при этом Пелагея не препятствует экс-возлюбленному видеться с их общей дочерью. Маленькая Тася мечтает, как и ее звездная мама выступать на сцене. Девочка хочет стать певицей. Сама артистка не раз говорила, что характером малышка больше напоминает отца. Таисия растет очень смешливой и любознательной, а также творческой и не по годам развитой.

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