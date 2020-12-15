«Две жизни спорят во мне»: 41-летняя Джанабаева в кюлотах и лимонном джемпере предстала на фото

Певица показала яркий образ, но предугадала, что ее могут раскритиковать.

Альбина Джанабаева счастлива в браке с Валерием Меладзе. Как известно, певец оставил первую жену с дочками ради новой избранницы. Примечательно, что он поддерживает отношения с наследницами от первого брака. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» подарила артисту сыновей. Они воспитывают 16-летнего Константина и шестилетнего Луку. Пара редко показывает своих детей поклонникам.

Не раз Альбина сталкивалась с критикой. Однако в последнее время 41-летняя певица восхищает фанатов своей женственностью и неувядающей красотой. Для выходов в свет девушка всегда подбирает элегантные костюмы или платья в пол. А накануне она приняла участие в фотосессии, выбрав яркий образ. Джанабаева позировала на барном стуле, облачившись в полосатые кюлоты и лимонный джемпер, который сочетался с туфлями-лодочками.

«Цветотерапия. «И абсолютно неприемлемая поза, что она там себе думает? Это все ей совершенно не идет»… «И две жизни параллельных спорят во мне одной»», — написала звезда.

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