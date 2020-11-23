«Слепили снеговика»: Джанабаева в пуховике цвета хаки порезвилась с шестилетним сыном Меладзе

Певица поделилась редкими кадрами, на которых проводит время с младшим наследником.

Альбина Джанабаева редко выходит в свет. В этом году она еще больше времени проводит дома с семьей из-за пандемии коронавируса. Недавно ее муж Валерий Меладзе был раздосадован, что его концерт пришлось отменить. Вместо выступления он сидел на кухне и чистил картошку. Но несколько дней назад артист все-же смог дать концерт, но в Киеве. Там под его хиты повеселилась Вера Брежнева, которая гостит у родных.

А теперь в звездной семье настала идиллия. В Москве выпал пушистый снег, что заставило многих артистов на время забыть о невзгодах и насладиться уже почти зимней погодой. Полина Гагарина, экс-жена Эмина Алена Гаврилова, Ксения Бородина и другие известные персоны вышли на улицу с детьми, чтобы слепить снеговиков и поиграть в снежки. Не удержалась и тоже порезвилась на улице Джанабаева.

На видео, которое она опубликовала в соцсети, певица без макияжа и в пуховике цвета хаки лепит снеговика с шестилетним сыном Лукой. Она предпочла не показывать лицо мальчика. Но видно, что малыш в комбинезоне помогает маме. У них получился снеговик с усами.

«А мы уже слепили снеговика и съели, а вы чем полезным занимались?» — поинтересовалась артистка.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит жена Меладзе. Некоторые также заметили, что ее младший сын подрос. «Класс, какие вы молодцы», «На Валерия похож», «Какие Вы прекрасные! Альбина роскошная!», «Симпатичный снеговик», «Вы такая прикольная», — прокомментировали пост подписчики. А вечером Альбина пошла гулять с собакой Арни, которую завел ее муж. Она научила щенка исполнять команды. Напомним, что у пары также есть старший сын Константин, которому 16 лет.

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