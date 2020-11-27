«Красная пятница»: Джанабаева в черном костюме и алом жакете предстала перед камерами

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева воспитывает двоих сыновей от Валерия Меладзе. Помимо материнства, звезда успешна и на сцене. Даже в непростой период ограничений на мероприятия певица имеет возможность порадовать своих многочисленных фанатов.

Так, Джанабаева приняла участие в концерте «Жара LITE». Поп-дива появилась на сцене в черном костюме и алом жакете. И решила:

«Пускай сегодня у нас будет красная пятница», — подписала снимок артистка.

К слову, от этого черной пятница быть не перестала — ведь главный цвет дня артистка тоже выбрала для выхода в свет. Ранее она признавалась, что любит этот оттенок за его универсальность. «Идеален в любой ситуации!» — подчеркнула эстрадная дива.

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