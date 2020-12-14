«Домой»: Юлия Барановская в шубе молочного цвета позавтракала на борту частного самолета

Юлия Барановская никогда не скрывала, что ей нравится работать. После расставания с Андреем Аршавиным она стала сама воспитывать троих детей. При этом девушка практически не рассчитывала на алименты: ей удалось построить карьеру на телевидении. Теперь она дружит с Александром Васильевым, Эмином Агаларовым и Александром Гордоном, у которого на днях побывала в гостях.

С наступлением декабря прибавилось работы не только у артистов. Юлия минувшие выходные провела на работе. Сначала она стала одной из ведущих премии «Золотой граммофон». Девушка в роскошном платье общалась с лауреатами премии. А потом она улетела в Кемерово, где вела мероприятие вместе с Оскаром Кучерой. Барановская в небесно-голубом костюме и на каблуках провела весь день на ногах и в итоге уснула за кулисами.

А утром телеведущая отправилась домой на частном самолете. Она предстала в белых джинсах и шубе молочного цвета. Девушка позавтракала фруктами и насладилась шампанским с юристом Татьяной Стукаловой.

«Домой», — написала звезда

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. «Барановская, красотка!! Невероятная женщина!», «Юля, ты просто такая красотка», «Как принцесса», «Юля, вы как всегда восхитительны», «Красивая, прекрасная, умная и очень сильная женщина!» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: