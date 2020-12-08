Мама на стиле: Барановская в день рождения старшего сына нарядилась в вязаное платье оверсайз и ботфорты

Ведущая Первого канал Юлия Барановская – многодетная мама. Она воспитывает троих детей от экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина, с которым рассталась в 2013 году. Громкий развод незарегистрированной пары оказался довольно серьезным испытанием для домохозяйки, но она смогла найти в себе силы пройти через это. И многие теперь согласятся с тем, что Барановская стала намного успешнее своего экс-мужа.

Самый старший сын Барановской Артем 7 декабря отметил свое 15-летие. Мама решила сделать первенцу настоящий праздник и организовала теплый семейный ужин, пригласив друзей и близких.

«В десять утра седьмого декабря родилась новая Юля. Я родилась вместе с тобой. Это новая жизнь, и эта жизнь мне нравится гораздо больше, чем та, когда у меня не было тебя. Это лучшее, что могло со мной случиться – это материнство. И мамой сделал меня ты», — обратилась Юлия к имениннику.

Барановская в праздничный вечер нарядилась в тотально белый аутфит. Она выбрала укороченное вязаное платье оверсайз и ботфорты. Лаконичность образа подчеркнула тонкая цепочка-подвеска.

К слову, старший сын Барановской решил, что хочет стать ведущим. И у него уже неплохо получается – он не раз составлял маме пару на сцене. Средняя из детей, 12-летняя Яна увлечена танцами. А младший, 8-летний Арсений недавно поступил в Академию «Спартака».

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