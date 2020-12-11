«Бешеный успех»: Лорак в алом платье по фигуре с фатином увиделась с Васильевым

Ани Лорак в последнее время часто появляется на публике. Если летом девушка отдыхала с дочкой Софией в Греции, то теперь активно работает. Она сняла новый клип, а также посещает новогодние концерты и передачи. Каждый раз артистка удивляет публику новыми образами. Недавно она выступила на «Песне года», представ на сцене в нюдовом жакете с баской и лосиных с мерцающим эффектом.

А 11 декабря Лорак отправилась на передачу «Модный приговор». Она стала особым гостем новогоднего выпуска проекта. Для такого случая певица облачилась в алое силуэтное платье по фигуре из переливающейся ткани и с декольте из фатина. Артистка дополнила образ каблуками, а также сделала макияж в нюдовых тонах. Каролина (Настоящее имя певицы, — Прим. ред.) тепло пообщалась с ведущим Александром Васильевым. Он одарил комплиментами звезду.

«Ваше платье сейчас в Чебоксарах, национальный музей Чувашии на выставке „Звуки моды“. Я его всегда вожу, народ аплодирует! Оно очень красивое. Каролина подарила мне очень красивое платье в испанском стиле — корсетное, длинное. Я его выставлял в Калининграде и был бешеный успех. Я его выставлял в ГУМе, я его возил по разным городам России, например в Красноярск. Вас очень любит публика. Если еще найдется, я буду рад! Но не красное, такое уже было», — отметил эксперт в области моды. «Найдем, обязательно, несомненно», — ответила певица.

«Получила огромное удовольствие от общения с легендарным Александром Васильевым», — добавила она.

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