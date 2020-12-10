«Ноги у нее шикарные»: Васильев рассказал, от каких нарядов стоит избавиться 39-летней Лядовой

Александр Васильев на днях отметил день рождения. Знаменитый историк моды и ведущей передачи «Модный приговор» получил множество поздравлений. Он часто дает советы, касательно моды. Александра дружит с Анной Нетребко и восхищается ее чувством стиля. Он в свое время делился с оперной дивой тем, какие шляпы стоит носить и как их выбирать. Теперь у артистки целая коллекция головных уборов.

А в новом интервью Васильев разобрал гардероб Елены Лядовой. 39-летняя актриса снялась в десятках фильмов, включая сериал «Псих». Уже пять лет она счастлива в браке с коллегой по картине «Левиафан» Владимиром Вдовиченковым. По словам историка моды, девушка обладает эффектной натуральной внешностью, которая нравится режиссерам. По его словам, артистке с живой мимикой веришь, когда смотришь фильм. При этом Александр отметил, что одевается она «специфически». Он дал советы, как Лядовой всегда выглядеть идеально, а от каких нарядов следует избавиться.

«Зеленые тона, холодные оттенки, мне кажется, ей больше идут, чем теплые. Черное, бежевое — тоже для нее. Красное — нет. Ей идут и мини-платья, ноги у нее шикарные. Когда в наряде есть женственные линии, Леночка выглядит лучше. А вот если она надевает простой спортивный пуловер и штаны, смотрится довольно примитивно. Можно исправить некоторые огрехи, например, убрать из гардероба сильно обтягивающие брюки и вещи красного цвета, и Лена вообще будет выглядеть прекрасно», — пояснил Васильев.

Также эксперт в области моды отметил, что крупные украшения идут актрисе, а также она носит достаточно изящную обувь, когда не выбирает кроссовки. Александр отметил, что у Лядовой хороший гардероб. При этом он считает, что артистке следует сохранить стройную фигуру, а также любовь мужа. Васильев уверен, что актриса счастлива, так как рядом с ней находится такой мужчина как Вдовиченков. Об этом историк моды рассказал в своей колонке для 7days.

Смотрите также: