«Уверенной походкой»: Собчак предстала в силуэтном платье с ручной вышивкой, как у Бондарчук

Ксения Собчак любит проводить время с мужем Константином Богомоловым. После свадьбы влюбленные часто появляются вместе на публике, поддерживают друг друга на премиях и блистают на ковровых дорожках. Поклонники считают, что телеведущая похорошела, когда в ее жизни появился Константин. К слову, девушка всегда любила женственные, но неординарные образы. Блондинке нравятся наряды с изюминкой.

Недавно Собчак показала сверкающее платье в пол, а вот на светском мероприятии она предстала в наряде расцветки омбре с эффектом глянца. А на днях телеведущая решила похвастаться обновкой. Она снялась в фотосессии в черном силуэтном платье с разрезом и принтом в виде блестящих пегасов. Наряд подчеркнул стройную фигуру Ксении. Она призналась, что в восторге от своего образа.

«Уверенной походкой иду только вперед!! Не останавливаясь. Сегодня хочу показать вам мою находку, молодой классный бренд со своим узнаваемым почерком. Он сочетает в себе все, что мне так близко в Fashion: стиль, безупречное качество и ювелирный ручной декор. Знакомьтесь, роскошное платье», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой Ксении и оценили ее женственный лук.

«Ксения, вы красотка», «Вам идет женственность. Очень красиво!», «Очень красивое платье и вам идет», «Боже, как же я восхищаюсь вами», «Платье на такой точенной фигуре смотрится идеально», «Платье элегантное, роскошное, вы друг другу идеально подходите», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее такой же наряд приобрела Светлана Бондарчук. Она тоже устроила съемку в вечернем аутфите.

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