Игорь Верник запечатлел Ксению Собчак в белоснежных сапогах и длинном пальто оливкового цвета

Актер стал ведущим благотворительного аукциона в столичном ресторане. Среди гостей мероприятия были: Александр Петров, Инна Маликова и другие звезды.

Ксения Собчак любит находиться в центре внимания. В этом году было мало светских мероприятий, но с наступлением зимы стартовали не только новогодние съемки, но и состоялись всевозможные премии, где были отмечены достижения певцов и актеров. А 6 декабря Светлана Бондарчук и Евгения Попова организовали благотворительный вечер Action. Мероприятие привлекло внимание многих знаменитостей.

В ресторане «Подмосковные вечера» Собчак появилась в необычном платье свободного кроя и цвета омбре. Наряд дополнили молочные сапоги, которые сочетались с дутой объемной сумкой. Дополняло образ длинное пальто темно-оливкового цвета. Перед входом в ресторан блондинка продефилировала по красной дорожке.

Собчак стала ведущей аукциона вместе с Игорем Верником. Они общались с публикой со сцены. Актер позже сделал совместное фото с напарницей, а также одним из гостей мероприятия Александром Петровым.

«15 лучших российских кинорежиссеров представили свои короткометражные фильмы, в том числе дебют в качестве режиссера Александра Петрова», — написал Верник.

Поклонников удивил наряд Ксении. Многие посчитали его не самым удачным. Добавим, что также в ресторане в этот день отметились Альбина Джанабаева, Инна Маликова, хозяйка вечера Светлана Бондарчук и другие известные персоны.

Сморите также: