«Уместно нарядиться»: Ксения Собчак покрасовалась в сверкающем платье в пол с поясом-корсетом

Телеведущая решила похвастаться вечерним образом. Она не стала скрывать, что скучает по вечеринкам.

Ксения Собчак не скрывает, что любит оказываться в центре внимания. Даже из своей свадьбы с Константином Богомоловым она сделала целое представление, о котором потом говорили не один месяц.

При этом друзья журналистки отмечают, что рядом с режиссером она буквально расцвела. Недавно супруги отдохнули в Дубае. С ними был и сын телеведущей Платон от первого брака. А потом блондинка вернулась к обычной жизни.

больше по теме Ксения Собчак в кожаном платье миди цвета карамели зажигательно станцевала с Даней Милохиным Телеведущая присоединилась к «Тик-Току». Теперь она делает контент с молодежью и не боится для этого экспериментировать.

Несмотря на вторую волну пандемии коронавируса, в Москве состоялись несколько премьер в театрах и кино, а также прошли премии. Каждый раз Ксения появлялась на публике в броских нарядах.

Она любит как брючные костюмы необычного кроя, так и платья с рюшами в ретростиле. До Нового года осталось меньше месяца, а следовательно и светских мероприятий осталось мало. Собчак похвасталась обновкой и отметила, что уже скучает по шумным вечеринкам.

На новом фото телеведущая предстала в сверкающем платье в пол с кожаным поясом-корсетом. На плечи блондинка накинула жакет. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

«У меня антитела! Я заслужила праздники! Но в этом году будет меньше вечеринок, корпоративов, рождественских суаре, и от этого каждый момент, когда уместно нарядиться, — на вес золота!» — написала звезда.

На снимок отреагировал стилист по волосам Павел Шефф. «Какая красота», — восхитился он. Многие поклонники девушки оказались с ним солидарны.

«Отлично выглядите, Ксения. А у нас во Франции сейчас карантин, и мы, кроме как в магазин или на работу, никуда не можем пойти. Завидую вам!», «Супер-наряд! Прямо четко для обладателей архетипа Императрица», «Шикарная женщина. Платье — мечта», «Очень красивый наряд», — прокомментировали пост подписчики.

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