Даже собака в свитере: Дмитрий Маликов оделся с дочкой в стиле family look для фотосессии

Дмитрий Маликов не скрывает, что любит свою семью. Он счастлив в браке с Еленой Изаксон. Пара воспитала дочку Стефанию, которая уже учится на 4 курсе МГИМО. Теперь у пары подрастает сын Марк, которого родила суррогатная мать. Певец гордится тем, что у него дружная и сплоченная семья. Наследница артиста уже стала бизнесвумен. Она запустила свой бренд одежды и с радостью занимается созданием нарядов для сверстниц.

Накануне Дмитрий принял участие в фотосессии с дочкой. 50-летний артист хорошо выглядит. Он решил одеться с наследницей в одном стиле Певец предстал на фото в зелено-красном свитере с принтом и коричневых брюках. Стеша надела вязаное платье в таких же оттенках с белым воротником. Даже пес с белой шерстью предстал в свитере, как у Маликова. Они позировали у новогодней елки.

«Привет, друзья! Как мы с Трюфелем (так зовут этого замечательного пса) смотримся в наших свитерах? Надеюсь, вам нравится, и это фото добавит вам новогоднего настроения. Вы мне пишете, что невероятно соскучились по концертам. И вот нам пришла идея: а что, если мы провернем что-то подобное онлайн?» — написал Маликов.

Поклонники восхитились нарядами в стиле family look. Многие признались, что восхищаются семьей артиста. «Какие все красивые и нарядные!», «Дмитрий, очень рада вновь видеть вас и Стешу! Вам очень идут свитера!», «Вы такие счастливые, свитера классные, трюфель помпончик», «Как мило», «Крутая идея», — прокомментировали пост подписчики. Фанаты сожалели, что Дмитрий не сделала полноценного фото с женой и сыном.

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