«Может, брат с сестрой?»: 50-летний Маликов сделал домашнее селфи с дочкой Стешей

Певец опубликовал новое фото, отметив, что он еще очень молодо выглядит. Многие поклонники с ним согласились.

Дмитрий Маликов с юных лет выступает на сцене. Однако поклонники отмечают, что за минувшие годы он совсем не изменился. Певец женат на Елене Изаксон, с которой вырастил дочку Стефанию. А в 2018 году у пары появился сын Марк. Старшая наследница артиста уже учится на четвертом курсе МГИМО и занимается собственным бизнесом. Она создала бренд одежды, который теперь старается раскручивать.

1 декабря Маликов решил порадовать поклонников новым семейным фото. Он сделала селфи с дочкой. Девушка была облачена в уютный свитер сливочного оттенка. Пышные локоны Стеши были аккуратно уложены. К слову, певец тоже всегда носит длинные локоны и не собирается стричься.

«Папа с дочкой, а может, брат с сестрой?» — поинтересовался он.

50-летний Дмитрий намекнул, что хорошо выглядит для своего возраста. Многие фанаты с ним согласились. Артиста одарили комплиментами, как и его наследницу. «Над папой годы не властны», «Папа — молодец, смотрится как брат, супер», «Дмитрий, вы отлично выглядите. Так держать», «Сомнительный комплимент дочке… Но себе комплимент точно», «Внешне мог бы подойти второй вариант, если бы я не знала вас, как любящих папу и дочку», «50? Не верю! Максимум 30–35», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Стешу также часто сравнивают с мамой. Изаксон старше артиста на семь лет, но тоже может дать фору сверстницам. Женщина выглядит так молодо, что порой ее воспринимают как подругу дочки.

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