Зимние развлечения: Стеша Маликова в белоснежной шубе Тедди покаталась на ГУМ-катке

Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится своей дочкой Стефанией. Он вырастил ее с женой Еленой Изаксон. Два года назад у пары появился сын Марк, которого выносила суррогатная мать. Теперь певец с радостью растит еще одного наследника. 20-летняя дочка артиста учится в МГИМО и давно стала самостоятельной. Еще в школе она интересовалась модой, а в этом году запустила свой бренд одежды.

Теперь Стеша готовится презентовать новогоднюю коллекцию нарядов. Но пока она носит плюшевые куртки, которые создала для своих сверстниц. Накануне после встречи с отцом девушка показала один из образов. Она облачилась в плюшевую куртку-рубашку оверсайз с юбкой в тон и сливочными сапожками. Дочка артиста показала свои стройные ноги. Поклонники отметили, что она выглядит стильно, но вот с наступлением морозов так на улицу не выйти.

К слову, вечером Маликова отправилась на ГУМ-каток, который на выходных открыла сама Татьяна Навка с дочкой Надеждой. Девушка решила покататься и для этого выбрала джинсы скинни, молочный свитер и длинную шубку Тедди из эко-меха. Вязаная шапочка в тон дополняла ее образ. Стеша прокатилась с подругами по льду на коньках. Так как столица уже украшена к предстоящим новогодним праздникам, у дочки артиста получились красивые кадры.

Она также погуляла по Красной площади. Теплый наряд не позволил ей замерзнуть. Поклонники восхитились луком девушки. Многие назвали ее Снегурочкой и отметили, что ей безумно идут образы в светлых тонах.

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