«Счастливая и окрыленная»: Костенко в платье-сорочке и розовом жакете поужинала с Тарасовым

Анастасия Костенко не так давно призналась, что при первой встрече с Дмитрием Тарасовым решила, что он бабник. Однако футболист смог завоевать ее сердце. Тогда спортсмен ушел от Ольги Бузовой и стал строить отношения с красивой моделью. Уже через год они не только поженились, но и обвенчались. Девушка подарила спортсмену двух дочерей. У них подрастает двухлетняя малышка Милана и десятимесячная Ева.

Костенко не раз доказала, что она любящая и верная жена. Девушка даже переехала в Казань, где теперь тренируется ее возлюбленный. При этом она успевает заботиться о наследницах и следить за собой. Модель пришла в форму после вторых родов за считанные месяцы. А на днях она прилетела в Сочи вместе с мужем. В первый вечер они сходили на свидание в ресторан «Плакучая ива». Для такого случая Анастасия облачилась в черное платье-сорочку и жакет цвета фуксия. Образ дополнили бархатные туфли и сумка-седло Dior.

«Счастливая и окрыленная подбегаю и крепко целую мужа!» — написала она.

На новом фото Костенко позировала с возлюбленным. Она призналась, что перед поездкой не успела сделать маникюр и шугаринг, поэтому целый день провела в салоне красоты, а потом почти не спала, придумывая наряд для свидания.

«В голове миллион идей и 100 раз поменяла свой наряд, который я готовила на свидание с тобой. В 23:00 я окончательно поняла, как хочу выглядеть в твоих глазах», — отметила знаменитость.

Многие поклонники восхитились гармоничной парой, а вот аутфит модели не всем пришелся по вкусу. «Опять неудачный образ. А сумку-седло теперь ко всем шмоткам, даже если не подходит», «Курсы стилиста вам не помешало бы», «Вы такая прекрасная пара», «Что-то нужно делать с вашим вкусом в одежде, а точнее правильно ее подбирать по цвету и фасону. Платье очень красивое но вот туфли, пиджак совсем неудачные», «Гармоничная пара», — прокомментировали пост подписчики.

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