Сестренки: Костенко запечатлела дочек от Тарасова в пышных платьях

Модель и футболист растят двух девочек – Милану и Еву.

Модель Анастасия Костенко родила футболисту Дмитрию Тарасову двух девочек. Старшей Милане 2 года, а младшей Еве исполнилось 10 месяцев. В своем Instagram Настя поделилась совместным снимком дочек, которых нарядила в белые пышные платья. Сама же облачилась в топ цвета пыльной розы и блестящую юбку. Подписчики Костенко оценили фото сестер.

«Какие красивые девочки! Милана похожа на папу, а Ева на маму. Лапушки!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, недавно у Анастасии произошел дебют на телевидении. Модель достигла своей цели и познала наконец-таки азы журналистики. Сейчас она ведет программу о хоккее на татарском канале. В данное время семья Тарасова проживает в Казани, где футболист играет за местный «Рубин».

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