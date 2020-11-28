«Не без люкса»: Костенко в бежево-молочном монохроме прогулялась по заснеженным улицам города

Стилист Анастасия Пахолкова заметила, что образ получился мягким и одновременно дерзким – за счет грубых ботинок.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, 26-летняя Анастасия Костенко в прошлом – модель. Девушка обладает идеальной фигурой и может позволить себе даже самые смелые эксперименты с нарядами.

Так, Костенко вышла на прогулку в стильном бежево-молочном комплекте, состоящем из кардигана на пуговицах и нюдовых легинсов. Стилист Анастасия Пахолкова подметила, что аутфит получился мягким, но грубые ботинки прибавили ему дерзости.

«Вглядываясь в детали лука, можно отметить симпатичное смешение фактур. Вывязанные на кардигане косы красиво сочетаются с гладким трикотажем леггинсов и водолазки. Но это далеко не все полярности. Оверсайз пуховик и грубые ботинки добавили образу дерзости, что отлично, потому как замени мы эти элементы на другие, более сдержанные и женственно-романтичные, на выходе получили бы приторный милый, ничем не приметный аутфит. Ну и не без люкса, как говорится! Сумка Chanel дополнила и завершила монохромный образ жены футболиста», — прокомментировала аутфит Костенко имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.