«Москву заваливает снегом»: Бородина облачилась в кашемировый костюм и дутый пуховик с мехом

Ксения Бородина не раз рассказывала, как зарабатывает деньги. Телеведущая не скрывает, что получает не только основной доход от работы на шоу «Дом-2», но и регулярно зарабатывает на соцсетях. Ко всему прочему, девушка за большие деньги готова вести свадьбы и другие мероприятия. При этом конкретную сумму она предпочитает не называть. Однако знаменитость живет в большом доме и с удовольствием тратить деньги в бутиках.

Накануне Ксения пожаловалась, что не любит зиму, так как постоянно нужно тепло одеваться, а это чаще всего многослойные наряды. При этом она умело находит выходы из положения. На этот раз телеведущая похвасталась новым образом. Она облачилась в кашемировый костюм кремового оттенка, а также дутый пуховик сизого цвета с мехом. Бородина позировала в обновках дома, но отметила, что образ актуален для столичной погоды.

«Сегодня Москву заваливает мокрым снегом, а через пару дней температура опустится ниже −15. Если вы еще не успели утеплиться, то сейчас самое лучшее время, чтобы выбрать себе идеальный пуховик или парку на зиму», — дала совет звезда.

Ранее Ксения уже обзавелась не только пальто и пуховиками, но и шубой. Поклонники отметили, что ее новый наряд более практичный и выглядит уютным. «Классный пуховик! Для нашего сибирского климата то что надо», «Красивая, стильная, мудрая — это, Ксюша, ты!», «Очень стильно. Костюмчик особенно», «Пуховичок идет», «У вас самые стильные луки», — прокомментировали пост подписчики.

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