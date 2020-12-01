«Как долго я тебя ждала»: Летучая похвасталась сумкой Prada стоимостью больше 100 тысяч рублей

Елена Летучая не скрывает, что хорошо зарабатывает. В свое время телеведущая прославилась, когда стала ведущей передачи «Ревизорро». Потом она покинула проект и стала снимать собственное шоу. Ко всему прочему, девушка не раз оказывалась на светских мероприятиях и участвовала в модных показах. Блондинка славится хорошим чувством стиля. Она любит носить лаконичные платья, подчеркивающие достоинства фигуры.

В этом году Летучая успела побывать в Танзании, а также отдохнуть в Дубае и на Мальдивах. Теперь она вернулась к работе. Телеведущая учится снимать ролики для «ТикТока». А за четыре дня до своего дня рождения девушка решила побаловать себя обновками.

«У меня какие-то абсолютно модные дни. Я приехала в Prada. Пришел мой спецзаказик. У меня же скоро день рождения», — похвасталась звезда.

Продавец преподнес ей пакет с духами из новой коллекции. Такой подарок понравился Елене. Она пришла в восторг от кашемирового мешочка, в который был упакован флакон. Сама телеведущая была облачена в кашемировый брючный костюм черного цвета. Потом ей преподнесли сумку-банан Prada из кожи. Стоимость такой сумки начинается от 100 тысяч рублей.

«Как долго я тебя ждала, малышечка моя. Кто стоял в очереди, тот и с сумочкой Prada», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой Елены. Многие отметили, что у нее безупречный вкус. Добавим, что не так давно также порадовали себя новыми сумками Prada Ксения Бородина, а также Ольга Бузова. Многие модницы в этом сезоне позволили себе люксовые сумки универсального черного цвета.

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