«Спина к спине»: Ханна отметилась с мужем в одинаковых образах

Не только Ксения Бородина обожает выставлять фотографии с возлюбленным, но и певица Ханна размещает снимки с мужем — бизнесменом Пашу. В последней публикации на личной странице исполнительницы появилась фотография знаменитостей в одинаковых нарядах.

Ханна не раз публично признавалась в любви своему избраннику Пашу или Павлу Курьянову. Артистка даже посвящала некоторые собственные композиции совладельцу лейбла «Black Star». Поэтому поклонники эстрадной певицы не удивились тому, что муж и жена облачились в похожие куртки и джинсы.

«Спина к спине», — подписала парный снимок девушка, добавив эмодзи в виде красных сердец.

Отметим, что возлюбленные сделали лифтолук. В кадре Пашу и Ханна позировали в одинаковых укороченных дубленках песочного цвета. Единственное — куртка артистки была еще и с принтом известного модного бренда. Что касается брюк, тут пара отдала предпочтение практичным, но в то же время ярким голубым джинсам прямого кроя. Примечательно, что Ханна слегка подогнула концы брюк, чтобы было видно обувь. К слову, на ногах у мужа и жены вновь были похожие варианты зимних ботинок со шнуровкой. Отметим, что обувь артистов перекликалась с верхней одеждой.

Многие поклонники Ханны остались в восторге от увиденного.

«Вдохновители!», «Очень красивая пара», «Красавцы», «Самые крутые и самые красивые», — написали подписчики в комментариях под фото.

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