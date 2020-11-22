Зимняя пора: певица Ханна с дочерью нарядила елку к Новому году

Поп-исполнительница Ханна воспитывает вместе с шоуменом Пашу двухлетнюю дочь Адриану. Девочка растет настоящей артисткой, отмечают поклонники певицы. У малышки есть даже свой фан-аккаунт. В одной из последних публикаций личной странички появилось очередное забавное видео с участием Адрианы. Примечательно, что ранее тот же ролик Ханна публиковала в Stories своего профиля.
Знаменитость записала видео, где дочь учится наряжать елку. Вместе с бабушкой, папой и мамой Адриана вешает игрушки на дерево. Пока девочка только познает семейные традиции и еще не знает, как правильно украшать новогодний атрибут.
«Как надо вешать (елочные украшения)?» — спросила Адриана родителей.
По дальнейшим событиям в ролике стало понятно, что за дело взялся глава семейства. Пашу или Павел Курьянов привык управлять делами в бизнесе, поэтому он без труда объяснил дочери, как нужно развешивать елочные игрушки. Малышка поблагодарила родителей и следующий стеклянный шар повесила сама.
Поклонники Ханны остались в восторге от картины семейной идиллии.
«Какая милашка», «Какая умничка!!!», «Лапушка!», «Прелесть!», — похвалили Адриану фанаты.