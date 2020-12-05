«Готова блистать»: Бородина запечатлелась в серебристом платье-халате длины мини

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина обожает моду и все, что с ней связано. В кадре звездная брюнетка появляется в стильных, привлекающих внимание нарядах. Да и в повседневности красавица всегда старается выглядеть безупречно.

Накануне Бородина облачилась в стильное платье-халат. Фишкой наряда стал мерцающий серебряный блеск аутфита – пайетки в свете софитов ослепляли своей красотой. И довольная своим внешним видом Ксения заявила:

«Готова блистать!», — снимая себя на видео, отметила теледива.

Длина мини подчеркнула стройные длинные ноги телеведущей и добавила образу праздничности.

Кстати, в подобном платье позировала коллега Бородиной телеведущая Лера Кудрявцева. Правда, ее наряд содержал блеск люрекса и был подлиннее.

Смотрите также