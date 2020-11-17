Так солиднее: Ксения Бородина примерила шубы оверсайз из натурального меха

Телеведущая обычно первая подхватывает тренды. Однако на этот раз она не удержалась и вместо эко-шубы отправилась в бутик за натуральной.

Ксения Бородина не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она признавалась, что после развода с первым мужем, не только оставалась на посту ведущей в «Доме-2», но и работала диджеем, а также вела разные мероприятия. Девушка привыкла к определенному уровню жизни, поэтому старалась зарабатывать максимально. Теперь она уже ограничивается основной работой и рекламой в соцсетях, а вот ведущей на свадьбах брюнетка трудится исключительно за большие деньги.

Не так и удивительно, что каждый месяц Ксения балует себя обновками. Недавно она хвасталась плюшевым пальто из экоматериалов, а потом купила пару трендовых ботинок Prada и Dior. А 17 ноября телеведущая нарвалась на критику поклонников, когда прорекламировала стиральный порошок. Это вызвало такой резонанс, что девушка решила сменить тему и показала, как пришла в бутик за шубой.

Бородина сначала примерила коричневую шубу оверсайз из меха норки. Ей показалось, что у нее коротковаты рукава. Затем телеведущая надела такую же шубу, но с более темным мехом.

«Девочки, тогда давайте от стирального порошка к шубе перейдем, какую брать? По цене почти одинаково», — написала звезда.

Поклонники предложили ей взять обе. «Обе дороговато», — заверила Ксения. Тогда фанаты вспомнили, что еще недавно она рекомендовала пальто и шубы из искусственных материалов. При этом многие отметили, что наряд ей все же идет. «Которая темнее. Однозначно эффектнее смотрится», «А ведь недавно были посты про плюшевые шубы и как это не вредит животным», «Никакую! Берите Тедди из искусственного меха», «Темная солиднее», — стали комментировать пост подписчики.

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