Розовая зефирка: Дайнеко в укороченных брюках и жакете появилась на празднике у подруги

Певица поздравила одну из своих подруг с днем рождения. Для такого случая она выбрала лаконичный и женственный образ.

Виктория Дайнеко прославилась еще во времена «Фабрики звезд». Стройная брюнетка часто появлялась на сцене в пышных платьях, поэтому ее многие воспринимают как романтичную натуру. В этом году ей исполнилось 33 года. Она воспитывает дочку, которой уже пять лет. Ребенка артистка прячет от общественности и даже не разглашает ее имя. При это певица любит путешествовать с наследницей и часто устраивает ей праздники. Малышка ходит в садик, поэтому у девушки есть время для работы и светских раутов.

Так накануне Виктория решила развеяться и отправилась на вечеринку к подруге. Она для такого случая выбрала броский, но лаконичный образ. Девушка облачилась в нежно-розовый костюм, состоящий из укороченных брюк и жакета. Кремовые туфли с золотыми шпильками и сливочная блузка дополнили образ. Дайнеко надела крупные серьги, сделала неброский макияж и распустила вьющиеся волосы.

«С днем рождения, моя дорогая», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что ей идут приглушенные оттенки. Певица получила множество комплиментов. «Вика, прекрасно выглядите», «Вот это костюм», «Когда лаконичность и цвет создают супер образ», «Вам идет», «Такая стройная», «Не меняетесь совсем», «Вика, хороша», «Такая девочка», «Очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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