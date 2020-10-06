В честь дочки-именинницы: Дайнеко в белом гипюровом платье предстала на вечеринке

Виктория Дайнеко является одной из самых романтичных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Многие помнят роман девушки с Алексеем Воробьевым, который так и не закончился свадьбой. А вот с барабанщиком Дмитрием Клейманом она прожила в браке два года и родила от него дочку. Развод супругов стал для многих неожиданностью. Артистка негодовала и намекала, что избранник был ей не верен. Позже они стали тепло общаться ради наследницы.

Недавно Виктория с трудом вернулась из США вместе с дочкой. Из-за пандемии коронавируса ее поездка затянулась. Девушка никак не могла попасть домой, так как рейсы отменяли, но ей все же удалось купить билеты на воздушный борт. Последние месяцы она активно участвовала в светской жизни, а вот на минувших выходных устроила вечеринку по случаю юбилея наследнице. Девочке, чье имя родители скрывают, исполнилось пять лет.

Перед праздником Дайнеко похвасталась пышным платье из фатина и туфельками, которые купила для именинницы. Сама вечеринка прошла в розовых тонах с воздушными шарами кэнди-баром и аниматорами. Дочку звезды пришли поздравить друзья. Трогательные кадры с праздника артистка опубликовала в соцсети. Наследница певицы была в пышном розовом наряде. Сама Виктория предстала в белом гипюровом мини-платье. Лицо дочки она снова прятала от камер.