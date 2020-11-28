Комфорт и стиль: Виктория Дайнеко показала уличный образ

Поп-исполнительница Виктория Дайнеко любит экспериментировать с модными образами. В начале осени девушка вернулась из Америки. Там знаменитость выбирала больше стрит-стайл наряды, а в Москве артистка привыкла демонстрировать классические жакеты и блузки. Недавно в личном микроблоге бывшая участница музыкального лейбла Игоря Матвиенко пожаловалась на плотный график, из-за которого она не успевает делать фотографии и делиться ими со своей аудиторией. Виктория подчеркнула, что ей только и остается , что публиковать воспоминания из США.

Так в одной из последних публикаций своего аккаунта Дайнеко разместила фото, на котором предстала в кожаной куртке темно-болотного цвета. Под нее девушка надела серую толстовку и дополнила образ темно-сиими брюками из плотного денима. В качестве обуви Виктория отдала предпочтение кроссовкам на высокой подошве. Артистка надела через плечо классическую маленькую черную сумку. Это добавило образу больше женственности. Стоит отметить, крой куртки был приталенным, что тоже разбавляло спортивный низ наряда. Так, аутифит Дайнеко приобрел стиль спорт-шик.

Поклонники певицы оценили чувство вкуса знаменитости:

«Красотка!», «Виктория, ты так прекрасно выглядишь», «Очаровательная девчонка».

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