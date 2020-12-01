Брежнева поддержала тренд на оттенок шафрана, выбрав джемпер свободного кроя

Вера Брежнева старается выглядеть стильно не только на сцене, но и в обыденной жизни. И, хотя в повседневности звезда выбирает вполне обычные вещи вроде кофточек и джинсов, они почти всегда отличаются актуальностью.

Недавно певица поддержала моду на мандариновые тона, купив новый кардиган модели оверсайз. Об этом цвете в эфире «Модного приговора» рассказывал Александр Васильев, предлагая женщинам обратить на него внимание. Яркий вариант оранжевого поднимает настроение и освежает лицо. Есть у него и другое качество – он идет абсолютно всем типам внешности. И, хотя он находится сейчас на пике своей популярности, никогда не выйдет из моды. Так что это хорошее вложение средств.

Другой солнечный оттенок, который сейчас выбирают модницы — цвет шафрана. По словам историка моды, он часто выходит в тренды, что произошло и сейчас. И Вера Брежнева вновь откликнулась на актуальное течение, выбрав джемпер свободного кроя в этом оттенке.

«Это новый виток успеха желтизны», — сказал ведущий.

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