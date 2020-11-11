«Поднимаю настроение вещами»: Брежнева по совету Васильева купила мандариновый кардиган

Этот оттенок, по мнению историка моды, идет всем без исключения.

Вера Брежнева пожаловалась, что испытывает унылой осенью упадок сил. Как оказалось, восстанавливает свою энергию певица вполне по-женски — отправляется на шопинг. Результатом своего модного похода по магазинам блондинка похвасталась в личном блоге, примерив купленный кардиган.

«Хандрит… Поднимаю себе настроение общением с друзьями, музыкой, книгами, фильмами и просто яркими вещами», — подписала она фото.

Кофта оказалась сочного мандаринового цвета модели оверсайз. Артистка сочетала ее с облегающими черными брюками и лонгсливом по фигуре. На ноги певица надела трендовые ботинки на тракторной подошве.

Отметим, что ранее о мандариновом цвете высказывался историк моды Александр Васильев. На «Модном приговоре» он заверил, что данный тон идет абсолютно всем. Он сразу же освежает внешний вид женщины и делает ее лук особенным.