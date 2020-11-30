«Виток успеха»: Васильев назвал новый тренд – одежда цвета шафрана

Этот год, несмотря на грустный привкус, отличился яркими тенденциями в моде. В тренде дорогие ткани вроде шелка, гобелена, бархата и парчи. Кроме того, актуальна одежда в сочных оттенках синего, зеленого и желтого.

Как рассказывал Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале фаворитами считаются тона спелой груши, свежей травы, ультрамарина, лимонные оттенки и горчично-желтые. А теперь на модных подиумах также все чаще стали появляться наряды цвета шафрана, о чем опять поведал историк моды.

По его словам, это один из самых древних цветов, которые использовали люди в нарядах. Одними из первых облюбовали этот колор буддийские монахи, произошло это несколько тысяч лет назад. И этот оттенок до сих пор считается традиционным для них.

«В моду цвет шафрана входил несколько раз. В эпоху хиппи это было очень ярко, потом он неоднократно возвращался в тренды. Ну а сегодня это новый виток успеха желтизны», — рассказал ведущий программы.

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