«Выбрала платье для свадьбы»: Лопырева примерила наряды в бутике сирийского модельера

Виктория Лопырева никогда не делала из своей жизни тайну. Несколько лет назад она собиралась выйти замуж за Николая Баскова. Их свадьба должна была пройти в Грозном, но в итоге пара тихо и мирно рассталась, а вскоре модель предстала с округлившимся животом. Рожать она улетела в Майами, где ее и заметили с Игорем Булатовым. Девушка подверглась критике, так как бизнесмен был мужем ее подруги Таты Карапетян. Он ушел от беременной супруги к новой избраннице.

Лопырева родила возлюбленному сына, а спустя несколько месяцев они расписались в столичном ЗАГСе. С тех пор девушка много путешествует. Летом она отдыха а в Турции, а теперь прилетела в Дубай с годовалым сыном. А вот Булатов пока находится в Коми, так как стал заместителем председателя правительства этой республики. Виктория не скучает, так как время от времени видится с подругами, а накануне она побывала в бутике сирийского модельера Рами Аль Али в Дубае.

Сначала модель примерила персиковое платье-бюстье в пол из шифона. Также на ее точеной фигурке идеально сидело платье в пол салатового цвета с открытым плечом. Также Лопыревой приглянулся бархатный наряд без рукавов темно-синего цвета. Неожиданно девушка заговорила о свадьбе.

«Так счастлива вернуться в Дубай. Провела удивительный день в компании нашего талантливого Рами. Мы обсуждали последние новости за обедом в нашем любимом ресторане, выбрала платье для свадьбы (угадайте, какое?) и придумал пару хороших идей для предстоящего мероприятия», — рассказала модель.

Ранее Виктория признавалась, что планирует устроить пышную свадьбу с Булатовым. Она отложила праздник, чтобы восстановиться после родов. Однако она не примерила ни одного белого платья, поэтому поклонники решили, что возможно она имела ввиду не свою свадьбы на этот раз. «Синее платье очень красивое», «Наша русская красавица», «От синего не оторвать глаз», «Какие платья», «У вас жизнь кипит», «Вам очень идет», «Как же красиво», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: