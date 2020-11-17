Тотальный Dior: Виктория Лопырева облачилась в приталенное черное платье и сапоги-казаки

Виктория Лопырева уже больше шести месяцев находится в Турции. Там она сняла виллу, где они живут с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лео. Девушке не приходится скучать, так как она то занята домашними делами, то устраивает морские поездки на яхте . Также модель воспитывает годовалого сына Марка Лео. Однако блондинка нашла способ, чтобы совмещать приятное с полезным. Она устраивает себе пробежку и одновременно играет с ребенком. Это позволяет ей с пользой проводить время.

Поклонники стали замечать, что Виктория похорошела. Более того, они уверены, что за время отдыха она постройнела. Недавно молодая мама закупила много новой одежды. В итоге Лопырева устроила фотосессию, на которой похвасталась и салатовыми туфлями, и кожаной мини-юбкой. Теперь красотка похвасталась образом, состоящим из одежды Dior. Она устроила импровизированный показ мод перед камерой.

Блондинка позировала в черном приталенном платье и сапогах-казаках. Лаконичный образ она дополнила сумкой-седло, которая стоит около 300 тысяч рублей, а на ее шее красовалась золотая цепочка.

«Еще достаточно тепло», — написала звезда.

Поклонникам понравился монохромный образ Виктории. Многие отметили, что ей идет элегантный стиль. «Как стильно выглядишь в черном», «Вика, как всегда, супермодель», «Очень стильный „Диор“», «Сумочка эксклюзивная какая-то», «Total look Dior — круто!», «Яркая, слов нет», «Всегда стильная леди», — прокомментировали пост подписчики.

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