Шопинг в Дубае: Лопырева примерила платье-бюстье сирийского модельера

Виктория Лопырева еще недавно нежилась на солнце в Турции. Она не раз говорила, что не может жить без моря. Когда началась пандемия коронавируса, девушка сразу покинула Россию вместе с сыном Марком Лео. Она много путешествовала, но большую часть времени проводила в теплых краях. И вот в ноябре модель прилетела в ОАЭ. На этот раз она отправилась на отдых без своего мужа Игоря Булатова, который недавно был назначен на должность заместителя председателя правительства Республики Коми.

Лопырева не скрывает, что у нее много обычных дел. Она сама кормит годовалого сына и любит провести время за просмотром сериалов. Однако накануне девушка сходила в ресторан с подругами, а теперь решила пополнить свой гардероб вечерними нарядами. Модель побывала в бутике сирийского модельера Рами Аль Али в Дубае. Викторию поразило количество роскошных платьев ярких оттенков. Первые минуты она просто разглядывала наряды.

Позже блондинка примерила одно из платьев. Она выбрала оранжевое платье-бюстье из шифона со шлейфом. Спереди наряд был расшит узорами. Лопырева продефилировала перед зеркалом. Она похвасталась точеной талией.

Поклонники и раньше осыпали девушку комплиментами, но этот наряд их сразил. Они отметили, что платье будто сшито на модель. «Какая красивая», «Прям матрешка, в хорошем смысле», «Вот это образ», «Цвет прям ваш», «Как же вам идут такие вечерние платья», «Ох, вот это талия», «Виктория, надо брать!», «Как вам идет», «Это мечта, а не платье», «Грация и красота в одном флаконе», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Смотрите также: