«Новый зимний гардероб»: Лобода нарядила старшую дочку в парку с мехом и лимонную шапку

Певица решила похвастаться обновками. За несколько дней до наступления календарной зимы она утеплила своих наследниц. Фотографии артистки восхитили ее поклонников.

Светлана Лобода в этом году решила больше времени уделять семье. Если раньше она постоянно находилась на гастролях, то на этот раз благодаря пандемии коронавируса, певица летом устроила себе отпуск в Греции. Больше месяца она была с друзьями и своими дочками: девятилетней Евангелиной и двухлетней Тильдой. А не так давно артистка снова развеялась. Она отметила в Дубае свой день рождения, а потом улетела на Мальдивы, где устраивала себе романтические вечера. Некоторые поклонники подозревают, что звезда была на острове с таинственным возлюбленным.

Но накануне Лобода вернулась домой. Первым делом она отправилась на шопинг вместе с наследницами. Так как в Москве похолодало, певица решила пополнить гардероб теплыми вещами. На новых фото девушка гуляла в платье на пуговицах, ботфортах-чулках и приталенном пальто черного цвета. С ней была старшая дочка, которую артистка нарядила в черные джинсы с высокой посадкой, желтую футболку и парку с мехом. Наряд девочки также дополнила вязаная лимонная шапка.

«Мои хорошие , а как вы отметили первый снег? Мы с Евочкой отправились в любимый бутик и выбрали моим девчонкам новый зимний гардероб», — поделилась звезда.

Поклонники заметили, что Лобода предпочла одеться в одной гамме с наследницей. Многим образы мамы и дочки пришлись по вкусу. «Ну просто самые моднявые девули», «Какие вы красивые и стильные», «Такая взрослая уже», «Сапоги шикарные», «Доченька похожа на маму, красавицы», «Света, какая ты стильная и крутая», «Света, пальто и платье — очень красиво», — прокомментировали пост подписчики.

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