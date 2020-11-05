«С моим пирожочком»: Лобода в мини-платье отправилась на прогулку с двухлетней дочкой

Светлана Лобода не любит рассказывать о личной жизни. Как недавно рассказала ее продюсер Нателла Крапивина, ореол таинственности помогает артисту. Как известно, в 2018 году она родила дочку Тильду, но имя отца девочки хранит в секрете. Также у поп-дивы есть дочка Евангелина от первого брака с танцором Андреем Царем.

В последнее время Лобода много путешествует. Свой день рождения она отпраздновала в Дубае, а потом отправилась на Мальдивы, где часто устраивала романтические вечера. Теперь певица поделилась новыми кадрами из отпуска, на которых позировала с младшей дочкой. Девушка предстала в лаконичном черном мини-платье и жакете в тон. Босоножки на шпильке дополнили образ. На руках Светлана держала подросшую наследницу, облаченную в пышное платье в цветочек.

«Каждый день благодарю Бога за возможность быть мамой. Что бы не происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила. Мы с моим пирожочком решили сегодня немного погулять», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что певица похорошела за время отдыха, а Тильда вызвала у всех умиление. «Какой пирожочек уже большой. Как быстро детки растут», «Как же хорошо, что вы стали больше проводить времени со своими малышками», «Какие зайки», «Прекрасная мама», «Это точно не куколка?», «Такая вы красивая и счастливая», — прокомментировали пост подписчики.