«Ой, вкусно»: Лобода показала подросшую дочку Тильду среди цветов

Светлана Лобода недавно с размахом отметила день рождения. Она собрала друзей в Дубае, где устроила вечеринку, а также катание на роскошной яхте. Затем певица решила отдохнуть на Мальдивах. Поклонники подозревают, что там она была не одна, а в компании возлюбленного, так как девушка устраивала романтические вечера. Каждый раз артистка наряжалась в женственные платья, которые подчеркивали всю красоту ее фигуры.

А накануне Лобода дала концерт. Она поделилась кадрами, на которых дефилировала за сценой в латексных лосинах и жакете насыщенного зеленого цвета, который дополнила широким поясом.

А позже Светлана оказалась дома. Она воссоединилась с дочками, но показала лишь одну из них — младшую Тильду. Лицо крохи поклонники пока не видели. Зато певица дает любоваться девочкой со стороны. Малышка предстала в шортах и футболке. Ее волосы были собраны в хвостик. Девочка с любопытством осматривала букеты цветов. Когда она подошла к розам, то наклонилась, чтобы их понюхать, а Лобода потрогала ее за локоны.

«Ой, вкусно», — отметила артистка.

Фанаты были рады увидеть Тильду. Многие отметили, что малышка подросла. Она уже хорошо разговаривает и пытается вести диалоги с мамой. Напомним, что имя отца девочки певица хранит в тайне.