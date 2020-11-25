Акцент на талии: Ходченкова в шифоновой блузке и брюках клеш вышла на красную дорожку

Светлана Ходченкова не частая гостья на светских мероприятиях. Блондинка предпочитает большую часть времени уделять работе, а когда есть возможность, актриса уезжает на море. Она тщательно следит за собой, чем восхищает поклонников. Девушка занимается танцами, а также порой устраивает себе тренировки. Не удивительно, что в 37 лет она обладает точеной фигурой и моложавым видом. Ко всему прочему, артистка умело подчеркивает достоинства фигуры нарядами.

В последнее время Светлана все чаще отдает предпочтения образам от Dior и Max Mara. А вот на премьере фильма «На острие», в котором она сыграла главную роль, девушка появилась в сдержанном образе. На красной ковровой дорожке она позировала в шифоновой блузке цвета айвори. Актриса также надела черные брюки клеш с высокой талией и туфли-лодочки. Ходченкова дополнила элегантный лук черной сумкой Bulgari.

Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. На мероприятии актриса встретила много коллег, включая Александра Петрова, который поздравил ее с премьерой.

«Вчера состоялась премьера фильма «На острие» (режиссер Эдуард Бордуков). Спасибо всей нашей группе. Дорогие наши зрители, ждем вас в кинотеатрах!» — написала она.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что обожают ее работы. «Вы красотка», «Ох, это так классно! Фильм должен быть супер!», «Светлана, вы большой талант и молодец! Уважаю вас за мастерство. А то что красавица, так это очень приятный бонус», «Какой наряд», «Талия роскошная», «Вы прям леди», — прокомментировали пост подписчики.

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