В одном цвете: Ходченкова запечатлела себя в песочном пальто Max Mara и узких брюках

Светлана Ходченкова всегда отличалась эффектной внешностью и безупречным чувством стиля. Не удивительно, что в кино зачастую она играет роковых красоток, как в сериале «Домашний арест». За своей фигурой актриса следит, занимаясь pole dance, а также правильно питаясь. Примечательно, что о личной жизни артистка не рассказывает. За последние годы она ни разу не появилась на публике с мужчиной.

Этой осенью Светлана активно работала. Она делилась кадрами со съемочной площадки, на которой представала в женственных платьях. А недавно у звезды появилась возможность выйти в свет. На одной из красных дорожек отметилась и Ходченкова. Тогда девушка позировала в черной водолазке и брюках кюлотах, которые в тренде не первый сезон, а также дополнила наряд синим жакетом и сумкой Bulgari из лимитированной коллекции.

Теперь актриса решила продемонстрировать более элегантный монохромный наряд, но оставила в тайне, для какого мероприятия нарядилась. Светлана запечатлела себя в лифте в песочном классическом пальто Max Mara и узких брюках в тон. Блузка в красную клетку и кожаная сумка бежевого оттенка дополнили образ. Артистка распустила волосы и подчеркнула природную красоту нюдовым макияжем.